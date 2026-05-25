Бастрыкин заинтересовался самосудом, который устроили подростки в Прикамье

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетних в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В социальных сетях получила распространение видеозапись, на которой запечатлено избиение подростками двоих несовершеннолетних. Следствием установлено, что подозреваемые из хулиганских побуждений нанесли удары руками и ногами двум потерпевшим 2009 и 2010 годов рождения.



Личности подростков установлены, они допрошены в качестве подозреваемых. Назначены судебно-медицинские экспертизы.



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, 21 мая в автобусе №4 в Индустриальном районе женщина с маленьким сыном сделала замечание подростку, курившему вейп прямо в салоне. В ответ юноша ударил пассажирку ногой в живот. Женщина упала, ребенок расплакался. На фоне был слышен смех его приятелей. Следком возбудил дело о хулиганстве, 16-летнего любителя "махать ногами" задержали.

Двое молодых людей посчитали, что официального наказания недостаточно и решили разобраться со знакомыми хулигана, которые снимали момент нападения и смеялись. Они выследили их, избили и заставили извиняться на камеру.