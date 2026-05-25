В ВОЗ заявили о 220 возможных смертях от лихорадки Эбола

Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, увеличилось до 220. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он заявил о задержке в выявлении случаев заболевания и призвал страны, граничащие с ДРК, незамедлительно принять необходимые меры.

"Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас", - цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Ранее сообщалось, что число предположительно заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 900 человек. Медицинские работники сталкиваются с нападениями местных жителей и нехваткой кадров. На востоке страны произошли поджоги центров лечения лихорадки Эбола. Одна из причин недовольства местных жителей – жесткие ограничения, которые пытаются вводить власти и международные медицинские организации, чтобы предотвратить распространение болезней.