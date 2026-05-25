Пополнился перечень изданий с маркировкой об упоминании наркотиков

Обновился перечень книжных изданий, подлежащих маркировке из-за упоминания наркотиков. В реестр Российского книжного союза внесли две книги писателя Эдуарда Лимонова – "Москва майская" и "В сырах" (издательство Альпина.Проза"). В апреле в список внесли книгу Лимонова "Старик путешествует", пишет "Коммерсант".

Всего в списке около 2 тыс. произведений. Среди них книги современных авторов – Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, а также классиков – Эриха Марии Ремарка, Карлоса Кастанеды и др.

Весной 2026 года в России вступила в силу уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. и лишение свободы до двух лет за распространение произведений с упоминанием наркотиков без маркировки.