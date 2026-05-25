Дмитрий Савин назначен заместителем главы МУГИСО

Дмитрия Савина назначили заместителем министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

"Указом губернатора Свердловской области Дениса Паслера в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области Дмитрий Савин назначен на вакантную должность заместителя министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Дмитрий Савин приступает к исполнению обязанностей 26 мая", - сообщает департамент информполитики региона.

Дмитрий Александрович Савин родился в 1979 году в Невьянске. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по направлению "Юриспруденция", после чего начал работать в органах прокуратуры. Затем он перешел в сферу правового сопровождения и управления государственным имуществом. А с 2010 года устроился в Распорядительную дирекцию Мингосимущества Свердловской области, где сначала работал ведущим специалистом, а после дослужился до исполняющего обязанности директора.

С 2017 года по настоящее время руководит Фондом имущества Свердловской области.