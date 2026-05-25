В Тюменской области работает 80 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

В России динамично увеличивается количество предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня на территории страны деятельность ведут семь миллионов субъектов МСП, в том числе 80 тысяч на территории Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



За четыре месяца 2026 года прирост предпринимателей составил 1,5 миллиона, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.



"Меняется и качество сектора. Бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативные индустрии. И каждый пятый кредит по зонтичным поручительствам сегодня берет обрабатывающее производство", – отметил в докладе Александр Новак.

Прирост сектора – следствие системной работы, которая ведется в последние годы. В частности, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", при поддержке партии "Единая Россия".

Цель проекта "Малое и среднее предпринимательство" — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.