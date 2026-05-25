В Госдуме предложили квоты в колледжах для целевиков, которые потом никуда не уедут

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ("Единая Россия") предложила установить квоты в колледжах и техникумах для целевиков, которые останутся работать в регионе обучения.

По словам Абрамченко, это будет справедливо по отношению к экономике регионов, поскольку почти все средне-специальные учебные заведения финансируются за счет бюджетов субъектов.

"Предлагается], чтобы в первоочередном порядке по квоте учить детей для этого конкретного региона. Это было бы справедливо. То есть выделять определённое количество направлений подготовки для проектов, которые уже в экономике конкретного региона реализуются", - заявила Абрамченко в эфире телеканала "Дума ТВ".