Свердловские власти возместят сельхозпредприятиям 90% затрат на обучение школьников

Власти Свердловской области будут компенсировать сельхозпредприятиям до 90% затрат на создание в школах агротехнологических классов. Об этом в своих соцсетях написал глава региона Денис Паслер. Решение было принято на очередном заседании регионального правительства.

В этом году было решено открыть такие классы в трех школах: №137 поселка Шабры, №10 села Новопышминское и в Большеистокской школе №5. В качестве инвесторов выступят птицефабрика "Рефтинская", предприятие "Новопышминское" и Большеистокское РТПС. Объем инвестиций составит от 3,7 до 6,8 млн руб.

"Наши сельхозпредприятия готовы участвовать в подготовке будущих аграриев. Проект востребован – на Среднем Урале уже создано 28 агроклассов", - заявил Паслер.

Он также отметил, что в этом году на поддержку АПК будет направлено порядка 5 млрд руб.

План посевной кампании на Среднем Урале уже выполнен наполовину. Зерновые, кукуруза и картофель составляют 50% от запланированной площади, с техническими культурами работы завершены на 70%, а в открытый грунт высажено 35% овощей. Минеральные удобрения закуплены в полном объеме.