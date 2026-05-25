Мэр Челябинска сообщил, как обезопасить выпускников

Глава Челябинска Алексей Лошкин провёл аппаратное совещание. Темами стали, в частности, безопасность на выпускных и работа транспорта.

"Есть многолетние традиции у выпускников отмечать праздник у воды. Поэтому спасателям необходимо усилить работу на разрешенных пляжах. А в дни проведения мероприятий работать на опережение, проводить рейды на карьерах, которые не предназначены для купания. Все эти места притяжения известны, поэтому режим безопасности должен быть обеспечен повсеместно", - цитирует Лошкина пресс-служба мэрии.

Что касается транспорта, то на семи транспортных кольцевых развязках Челябинска теперь работают ремонтные бригады. Они будут следить за техническим состоянием автобусов и оперативно устранять поломки, включая неработающие в жару кондиционеры. Все водители и кондукторы муниципального транспортного предприятия прошли инструктаж о важности включения кондиционеров в жаркую погоду.