ЦБ подал в суд ЕС на правила ЕС, разрешающие использовать российские активы в пользу Украины

Центральный банк России подал иск в Общий суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге. Регулятор требует отменить правила Евросоюза, разрешающие использовать замороженные активы ЦБ в целях поддержки Украины. Претензии ЦБ связаны с регламентом Еврокомиссии и Совета ЕС от 24 февраля 2026 года.

Этот документ допускает, что погашение займа Украине будет осуществляться за счет активов Банка России. Центральный банк РФ полагает, что это нарушает нормы права ЕС, принципы международного права, включая иммунитет центральных банков третьих государств, сообщили в пресс-службе регулятора.

18 мая стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear Bank, где хранится большая часть замороженных российских активов, отказывается исполнять решение Арбитражного суда Москвы. Суд признал заморозку незаконной и постановил компенсировать ЦБ РФ убытки. В депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию российского суда.