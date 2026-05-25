ЦБ оспорит в суде ЕС механизм погашения Украиной кредита за счет российских активов

Банк России подал в Общий суд ЕС иск, оспаривающий механизм погашения Украиной займа за счет активов российского ЦБ. Это является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа, нарушающей нормы права ЕС, включая иммунитет государств и их центральных банков.

В декабре 2025 года Совет ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских золотовалютных резервов на 210 млрд евро. Решение ЕС предусматривает предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в 2026-2027 гг., обеспеченного замороженными российскими активами. В конце апреля ЕС утвердил выделение кредита.

Перед этим ЦБ уже оспаривал в европейском суде первый регламент о бессрочной заморозке активов. Теперь оспаривается второй. Параллельно ЦБ добивается взыскания 18 трлн рублей убытков с депозитария Euroclear в Арбитражном суде Москвы. 15 мая суд удовлетворил иск ЦБ, ответчик намерен обжаловать решение. Но Арбитражный суд Москвы 26 мая рассмотрит ходатайство ЦБ о его немедленном исполнении в связи с продолжающимися незаконными действиями в отношении суверенных активов ЦБ и заявлениями официальных лиц ЕС по поводу их возможного использования.