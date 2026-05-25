Пляжи Анапы, закрытые из-за разлива нефтепродуктов, откроются 1 июня

В Анапе с 1 июня откроется купальный сезон после ликвидации ЧС с танкерами. Он продлится до 30 сентября. Постановление подписала мэр города-курорта Светлана Маслова.

"Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры", - написала Маслова Telegam-канале. По ее словам, продолжается отсыпка остальной пляжной территории чистым песком.

11 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что все пляжи Краснодарского края в 2026 году будут открыты. Глава региона отметил, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. В начале мая в Минэкономразвития заявили, что фиксируют рост бронирований туров в Анапу.