Адвокат митрополита Илариона заявил о преследовании иерарха

Задержание митрополита Илариона (Алфеева) в Чехии по подозрению в обороте наркотиков вызывает серьезные вопросы и наводит на нехорошие предположения. Об этом заявил его адвокат Михаил Пацовский.

Он сообщил, что автомобиль заранее ожидали две машины. Полицейские сразу приступили к досмотру. Он считает, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле. При этом иерарха увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за досмотром. А полицейские сразу направились к багажнику, как будто заранее знали, где искать. Ни видеофиксации, ни свидетелей досмотра не было, а это явные признаки нарушения процессуального порядка, подчеркнул адвокат.

Защита требует ответить на вопрос, почему не досматривались личные вещи. И требует предоставить все видеозаписи, связанные с остановкой автомобиля, его сопровождением, досмотром, изъятием предметов и последующими процессуальными действиями. Также защита настаивает на независимой экспертизе вещества, упаковки и контейнеров, проверке отпечатков пальцев, следов ДНК и установлении того, кто имел доступ к автомобилю до остановки.

Сам митрополит говорит, что этому предшествовал длительный период давления на православную общину в Карловых Варах. В последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы с требованием покинуть место своего служения. Угрозы были политически окрашены, отмечает защита.

