Трое подростков в Нижневартовске осуждены за убийство и хулиганство: двое получили реальные сроки

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении трех жителей города, которые на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Югры.

Суд установил, что 25 января 2024 года в ходе ссоры на почве личной неприязни один из подсудимых, требуя денежные средства (мотив изнасилования девушки, на который он ссылался, подтверждения не нашел), нанес потерпевшему один удар складным ножом в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Кроме того, все трое участвовали в грубом нарушении общественного порядка, применяя насилие к гражданам.

Действия подсудимого, нанесшего ножевое ранение, квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Действия всех троих — по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору). Суд не установил вину двух других подсудимых в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе разбирательства подсудимый, обвиняемый в убийстве, признал вину в этой части. Двое других вину не признали. При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство — совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Суд постановил: признанному виновным в убийстве — шесть лет восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима; второму — один год 10 месяцев лишения свободы; третьему — один год девять месяцев условно с испытательным сроком два года. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск родственницы погибшего: с осужденного за убийство взыскана компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей и расходы на погребение — 97 250 рублей.