В Приамурье ребенка посреди городской дороги засосала трясина

В городе Зея (Амурская область) с населением 18 тыс. человек посреди улицы Луговой маленький ребенок по пояс провалился в трясину. Мальчика засосало, сам он выбраться не мог. Его товарищи побежали звать взрослых на помощь. На видео, снятом местной жительницей, видно, что даже взрослому мужчине непросто было вытянуть ребенка из грязи.

Сейчас инцидент и действия городских чиновников проверяет Следственный комитет. Глава Зеи заявил, что дорога – не место для детских игр. Но такие слова только разозлили местных жителей: они сообщили журналистам, что уже три года просят администрацию сделать на улице водоотведение. После инцидента яму с трясиной даже не огородили.

"Сегодня приезжал Следственный комитет, измеряли глубину ям, было 60 и 70 см. Но это оттайка ещё до конца не прошла. Сказали, что будут принимать меры. Надеемся. Всё-таки 3 года уже это происходит. Надеемся, что участок отсыпят, трясину уберут. Следственный комитет приехал, и они в шоке: говорят, даже не огородили ничего! У нас дожди ещё идут. Мы не живём, а выживаем. Септик откачать — машина не может проехать, у нас каждый день тонут машины, каждый день их вытаскивают. Из года в год так", - цитирует издание "Подъем" местную жительницу.