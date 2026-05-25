Гражданским самолетам запретят летать на низкой высоте в Московской воздушной зоне

Гражданским самолетам запретят летать на низкой высоте - ниже 5,1 тысячи метров - в Московской воздушной зоне. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

Зона запрета ограничена на западе границей с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере — РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке — РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке — РПИ Самара, а на юге — временным режимом, введенным в этой части России.

Исключение сделают для регулярных и чартерных рейсов, летающих по маршрутам ОВД, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи, а также полетов для выполнения авиационных работ по государственным контрактам.

В прошлом году в России появился новый класс воздушного пространства - H ("эйч"), предназначенный специально для полетов беспилотных воздушных судов (БВС). Он охватывает воздушное пространство от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности с максимально упрощенным порядком использования в нем БВС взлетной массой до 30 кг. В класc H входят специальные маршруты для БВС, до высоты 3050 метров, на которых предусмотрен разрешительный упрощенный порядок использования воздушного пространства.