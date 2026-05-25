25 Мая 2026
Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

10 лет строгого режима: суд наказал экс-замглавы метро за взятки

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя начальника метрополитена Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии строгого режима. Судья также назначил осужденному штраф в размере 100 млн рублей. Дощатов признал свою вину еще в начале года, хотя прокурор требовал для него более сурового наказания - 11 лет заключения. Бывший чиновник отвечал в метрополитене за инфраструктуру, но использовал свое положение для личного обогащения за счет безопасности пассажиров, сообщает РИА Новости.

Следователи выяснили, что компании "ВО "Технопромимпорт" и "Мосинжпроект" заключили контракт на поставку полушпал почти на 4 млрд рублей. Участники сделки решили заменить качественные детали на дешевые и плохие материалы. Чтобы Дощатов закрыл на это глаза и разрешил стройку, бизнесмен Александр Волынский подарил ему автомобиль Toyota RAV4 за 4 млн рублей. После этого завод в Белоруссии начал массово выпускать бракованные полушпалы для московской подземки. Кроме машины, Волынский оплатил чиновнику покупки в элитном магазине одежды в Минске на сумму почти 700 тысяч рублей.

Ранее Свердловский областной суд приговорил преподавателя екатеринбургской хоровой школы № 2 Данила Кириллова к десяти годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над тремя учениками. Следствие полностью доказало вину педагога, хотя сам он отрицал обвинения и просил об оправдании.

Теги: суд, заключенный, взятка


