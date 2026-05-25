Филипп Киркоров подал в суд на СМИ, написавших о долгах по "коммуналке"

Филипп Киркоров подал в суд на Telegram-канал Shot и издание "Лайф". Дело будет рассматривать Савеловский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Из искового заявления следует, что в принадлежащих АО "Ньюс- медиа" интернет-изданиях "Shot" и "Лайф" были синхронно опубликованы статьи о задолженности Киркорова Ф.Б. по оплате коммунальных услуг. Истец утверждает, что данная информация не соответствует действительности и может быть направлена на создание его негативного образа в глазах зрителей, желающих посетить запланированные концерты артиста", - сообщили в суде.

Киркоров требует признать опубликованные заметки не соответствующими действительности и взыскать с канала и издания по 521 тыс. руб. и госпошлины.