ЛМС-901 "Байкал" прошел контрольный полет с измерительным оборудованием

Российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" успешно прошел контрольный полет с новым оборудованием. Как сообщает пресс-служба "Уральского завода гражданской авиации", контрольные полеты в рамках предварительных испытаний позволят оценить функционирование всех самолетных систем и перейти уже к сертификационным летным испытаниям.

"Полет выполнялся по программе контрольного полета после окончания наземных частотных испытаний для оценки работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. Полет проходил на высоте 300 м, время полета - 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию", - рассказал летчик-испытатель АО "УЗГА" Алексей Язынин.

Особое внимание специалисты уделяют работе силовой установки и бортового оборудования, благодаря чему получают новые данные о поведении самолета во время полета. По словам главного конструктора по программе ЛМС-901 "Байкал" АО "УЗГА" Александра Силина, перед контрольным полетом инженеры выполнили испытания кабельной сети, оценили соответствие монтажа заданным требованиям, провели сертификационные наземные частотные испытания и установили оборудование бортовых измерительных средств. Также были выполнены наземные проверки вибрационных нагрузок на трубопроводы двигателя.

"Успешное проведение контрольных испытаний самолета „Байкал“ с отечественным двигателем ВК-800 - значимое событие для всей авиационной отрасли России. Мы видим, что все системы работают в штатном режиме, а отечественная силовая установка демонстрирует высокую надёжность. Это позволяет нам уверенно двигаться к сертификации и серийному производству, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности в стране", - добавил замминистра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

Первые экземпляры самолетов "Байкал" собираются начать поставлять уже в следующем году. Как сообщил гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев в интервью с "Ведомостями", раскатку предполагается начать с авиационных работ или перевозок грузов, а после этого может появиться уже и пассажирская версия.