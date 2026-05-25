ЛМС-901 "Байкал" прошел контрольный полет с измерительным оборудованием

25 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео Уральского завода гражданской авиации

ЛМС-901 "Байкал" прошел контрольный полет с измерительным оборудованием

Российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" успешно прошел контрольный полет с новым оборудованием. Как сообщает пресс-служба "Уральского завода гражданской авиации", контрольные полеты в рамках предварительных испытаний позволят оценить функционирование всех самолетных систем и перейти уже к сертификационным летным испытаниям.

"Полет выполнялся по программе контрольного полета после окончания наземных частотных испытаний для оценки работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. Полет проходил на высоте 300 м, время полета - 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию", - рассказал летчик-испытатель АО "УЗГА" Алексей Язынин.

Особое внимание специалисты уделяют работе силовой установки и бортового оборудования, благодаря чему получают новые данные о поведении самолета во время полета. По словам главного конструктора по программе ЛМС-901 "Байкал" АО "УЗГА" Александра Силина, перед контрольным полетом инженеры выполнили испытания кабельной сети, оценили соответствие монтажа заданным требованиям, провели сертификационные наземные частотные испытания и установили оборудование бортовых измерительных средств. Также были выполнены наземные проверки вибрационных нагрузок на трубопроводы двигателя.

Самолет ЛМС-901 "Байкал"(2026)|Фото: скриншот с видео Уральского завода гражданской авиации

"Успешное проведение контрольных испытаний самолета „Байкал“ с отечественным двигателем ВК-800 - значимое событие для всей авиационной отрасли России. Мы видим, что все системы работают в штатном режиме, а отечественная силовая установка демонстрирует высокую надёжность. Это позволяет нам уверенно двигаться к сертификации и серийному производству, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности в стране", - добавил замминистра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

Первые экземпляры самолетов "Байкал" собираются начать поставлять уже в следующем году. Как сообщил гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев в интервью с "Ведомостями", раскатку предполагается начать с авиационных работ или перевозок грузов, а после этого может появиться уже и пассажирская версия.

Теги: ЛМС-901 Байкал, контрольный полет, поставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети