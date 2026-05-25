Суд обязал "Камводпуть" оценить воздействие работ по подъему затонувших судов на водные биоресурсы

Пермский краевой суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал "Администрацию Камского бассейна внутренних путей" провести оценку воздействия на водные биологические ресурсы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства о водных биоресурсах. Установлено, что учреждение выполнило работы по поднятию затонувших бесхозяйных судов (их частей и механизмов) в реках Сылва, Чусовая и Кама без оценки воздействия этой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания, а также без согласования с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Руководителю учреждения внесли представление, но меры к устранению нарушений не приняли. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований прокуратуры, однако Пермский краевой суд отменил это решение и возложил на федеральное учреждение обязанность провести оценку воздействия выполненных работ на водные биологические ресурсы и среду их обитания.