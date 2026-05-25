Чемпионат профмастерства "Игры мастеров" состоялся на четырёх заводах ТМК

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела VIII открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров". Мероприятия прошли на территории Волгоградской и Свердловской областей, собрав более 300 участников, которые состязались в 22 различных компетенциях. Организатором чемпионата выступил Корпоративный университет TMK2U, который активно работает над повышением квалификации и профессионального уровня сотрудников компании, сообщает пресс-служба ТМК.

Конкурсные мероприятия проходили на нескольких производственных площадках, включая Волжский трубный завод (ВТЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), а также на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Кроме того, соревнования проводились на базе Полевского многопрофильного техникума имени В. И. Назарова, который является партнёром ТМК в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Также одним из мест проведения чемпионата стал кампус Уральского федерального университета (УрФУ), что подчёркивает важность сотрудничества между промышленностью и образовательными учреждениями.

Наибольшее количество участников было зафиксировано в таких компетенциях, как "Машинист крана и стропальщик", "Слесарь-ремонтник", "Электромонтаж", "Токарные работы", "Сварочные технологии", "Охрана труда" и "Резчик труб и заготовок". В этом году организаторы ввели новую компетенцию — "Автоматизированные рабочие места производственного предприятия", что отражает современные тенденции и требования к профессиональным навыкам в условиях цифровизации и автоматизации производственных процессов.

Участники чемпионата были разделены на две возрастные категории. Первая категория, названная "Руки мастера", предназначалась для конкурсантов до 28 лет, в то время как вторая категория, "Золотые руки", включала участников в возрасте 29 лет и старше. Это деление позволило более точно оценить уровень мастерства и профессиональной подготовки конкурсантов в зависимости от их опыта и возраста.

Оценка уровня подготовки участников осуществлялась экспертными комиссиями, в состав которых вошли высококвалифицированные специалисты ТМК, а также эксперты из других промышленных компаний и представители образовательных учреждений. Это обеспечивало объективность и высокие стандарты оценки в ходе соревнований.

Среди участников чемпионата были как сотрудники различных филиалов ТМК, так и студенты средних специальных учебных заведений-партнёров компании. Также в соревнованиях принимали участие работники других промышленных предприятий, что создавало атмосферу дружеского соперничества и обмена опытом.

В рамках чемпионата была организована деловая программа, в ходе которой топ-менеджеры и партнёры ТМК делились своим опытом и знаниями с конкурсантами. Участники также имели возможность посетить мастер-класс по командной работе, что способствовало развитию не только профессиональных, но и социальных навыков. Это мероприятие стало не только площадкой для демонстрации мастерства, но и важным шагом к укреплению связей между профессиональным сообществом и образовательными учреждениями, что, безусловно, будет способствовать развитию отрасли в будущем.