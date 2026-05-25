25 Мая 2026
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Чемпионат профмастерства "Игры мастеров" состоялся на четырёх заводах ТМК

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела VIII открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров". Мероприятия прошли на территории Волгоградской и Свердловской областей, собрав более 300 участников, которые состязались в 22 различных компетенциях. Организатором чемпионата выступил Корпоративный университет TMK2U, который активно работает над повышением квалификации и профессионального уровня сотрудников компании, сообщает пресс-служба ТМК.

Конкурсные мероприятия проходили на нескольких производственных площадках, включая Волжский трубный завод (ВТЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), а также на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Кроме того, соревнования проводились на базе Полевского многопрофильного техникума имени В. И. Назарова, который является партнёром ТМК в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Также одним из мест проведения чемпионата стал кампус Уральского федерального университета (УрФУ), что подчёркивает важность сотрудничества между промышленностью и образовательными учреждениями.

Наибольшее количество участников было зафиксировано в таких компетенциях, как "Машинист крана и стропальщик", "Слесарь-ремонтник", "Электромонтаж", "Токарные работы", "Сварочные технологии", "Охрана труда" и "Резчик труб и заготовок". В этом году организаторы ввели новую компетенцию — "Автоматизированные рабочие места производственного предприятия", что отражает современные тенденции и требования к профессиональным навыкам в условиях цифровизации и автоматизации производственных процессов.

Участники чемпионата были разделены на две возрастные категории. Первая категория, названная "Руки мастера", предназначалась для конкурсантов до 28 лет, в то время как вторая категория, "Золотые руки", включала участников в возрасте 29 лет и старше. Это деление позволило более точно оценить уровень мастерства и профессиональной подготовки конкурсантов в зависимости от их опыта и возраста.

Чемпионат профмастерства "Игры мастеров" на одном из заводов Трубной металлургической компании(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Оценка уровня подготовки участников осуществлялась экспертными комиссиями, в состав которых вошли высококвалифицированные специалисты ТМК, а также эксперты из других промышленных компаний и представители образовательных учреждений. Это обеспечивало объективность и высокие стандарты оценки в ходе соревнований.

Среди участников чемпионата были как сотрудники различных филиалов ТМК, так и студенты средних специальных учебных заведений-партнёров компании. Также в соревнованиях принимали участие работники других промышленных предприятий, что создавало атмосферу дружеского соперничества и обмена опытом.

В рамках чемпионата была организована деловая программа, в ходе которой топ-менеджеры и партнёры ТМК делились своим опытом и знаниями с конкурсантами. Участники также имели возможность посетить мастер-класс по командной работе, что способствовало развитию не только профессиональных, но и социальных навыков. Это мероприятие стало не только площадкой для демонстрации мастерства, но и важным шагом к укреплению связей между профессиональным сообществом и образовательными учреждениями, что, безусловно, будет способствовать развитию отрасли в будущем.

Теги: Игры мастеров, чемпионат, профмастерство, Трубная металлургическая компания


