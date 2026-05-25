В Екатеринбург привезли экстремальный гиперкар Ferrari SF90 X

25 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбург привезли экстремальный гиперкар Ferrari SF90 X

В Екатеринбург привезли коллекцию уникальных гиперкаров, спорткаров и авто, участвовавших в легендарных гонках. Ее жемчужиной является редкая модель экстремального гиперкара Ferrari SF90 XX. Машину из коллекции будущего музея уникальных спортивных авто установят в фойе Падел-арены РМК.

Как сообщает пресс-служба РМК, автомобиль выпущен строго ограниченным тиражом и является первым дорожным гиперкаром итальянской компании, построенным по экстремальной трековой программе XX. Его собирали по технологиям гоночных треков, но при этом гиперкар может ездить и по обычным дорогам.

Итальянский гиперкар Ferrari SF90 XX(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Редкий представитель итальянской компании станет частью будущего музея уникальных спортивных автомобилей Екатеринбурга, который создает Русская медная компания. Над созданием Ferrari SF90 XX работали инженеры гоночного XX-подразделения в связке с дизайн-центром компании во главе с Флавио Манцони. Они не просто дополнили автомобиль аэродинамическими элементами, а серьезно переделали весь кузов ради увеличения прижимной силы", - рассказали в РМК.

Сзади автомобиля установлено массивное антикрыло, а максимальная скорость гиперкара составляет 320 км/ч. За 6,5 секунды модель разгоняется до 200 км/ч, а на скорости 250 км/ч, по данным специалистов, создается прижимная сила, эквивалентная 315 кг.

Итальянский гиперкар Ferrari SF90 XX(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Итальянский гиперкар Ferrari SF90 XX(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Гости Падел-арены РМК также смогут полюбоваться американским гиперкаром Hennessey Venom F5 Evolution - одним из немногих автомобилей в мире с мощностью 2 000 л. с. и возможностью ездить по дорогам общего пользования. Большая мощность, адаптивная подвеска и улучшенная аэродинамика являются отличительными чертами этой модели. Автомобиль способен развивать скорость до 322 км/ч всего за 10,3 секунды, что является рекордом для двигателя внутреннего сгорания гиперкара.

Американский гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Американский гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Его аэродинамика переработана при участии специалиста "Формулы-1" Марка Хэндфорда для стабильности при скорости свыше 482 км/ч.

Американский гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Новые машины заменят не менее эффектные итальянский спорткар Pagani Utopia и британский гиперкар Aston Martin Valhalla. Помимо этого, в уральскую столицу уже доставили уникальный кастомный супербайк HF355 от известного калифорнийского мастера Максвелла Хазана и его мастерской Hazan Motorworks.

Кастомный супербайк HF355(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Кастомный супербайк HF355(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Примечательно, что байк представлен в единственном экземпляре. Главной особенностью этого мотоцикла является двигатель V8 объемом 3,5 литра от легендарного суперкара Ferrari F355.

Кастомный супербайк HF355(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: Екатеринбург, Ferrari SF90 X, Hennessey Venom F5 Evolution, супербайк HF355, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети