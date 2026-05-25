В Екатеринбург привезли экстремальный гиперкар Ferrari SF90 X

В Екатеринбург привезли коллекцию уникальных гиперкаров, спорткаров и авто, участвовавших в легендарных гонках. Ее жемчужиной является редкая модель экстремального гиперкара Ferrari SF90 XX. Машину из коллекции будущего музея уникальных спортивных авто установят в фойе Падел-арены РМК.

Как сообщает пресс-служба РМК, автомобиль выпущен строго ограниченным тиражом и является первым дорожным гиперкаром итальянской компании, построенным по экстремальной трековой программе XX. Его собирали по технологиям гоночных треков, но при этом гиперкар может ездить и по обычным дорогам.

"Редкий представитель итальянской компании станет частью будущего музея уникальных спортивных автомобилей Екатеринбурга, который создает Русская медная компания. Над созданием Ferrari SF90 XX работали инженеры гоночного XX-подразделения в связке с дизайн-центром компании во главе с Флавио Манцони. Они не просто дополнили автомобиль аэродинамическими элементами, а серьезно переделали весь кузов ради увеличения прижимной силы", - рассказали в РМК.

Сзади автомобиля установлено массивное антикрыло, а максимальная скорость гиперкара составляет 320 км/ч. За 6,5 секунды модель разгоняется до 200 км/ч, а на скорости 250 км/ч, по данным специалистов, создается прижимная сила, эквивалентная 315 кг.

Гости Падел-арены РМК также смогут полюбоваться американским гиперкаром Hennessey Venom F5 Evolution - одним из немногих автомобилей в мире с мощностью 2 000 л. с. и возможностью ездить по дорогам общего пользования. Большая мощность, адаптивная подвеска и улучшенная аэродинамика являются отличительными чертами этой модели. Автомобиль способен развивать скорость до 322 км/ч всего за 10,3 секунды, что является рекордом для двигателя внутреннего сгорания гиперкара.

Его аэродинамика переработана при участии специалиста "Формулы-1" Марка Хэндфорда для стабильности при скорости свыше 482 км/ч.

Новые машины заменят не менее эффектные итальянский спорткар Pagani Utopia и британский гиперкар Aston Martin Valhalla. Помимо этого, в уральскую столицу уже доставили уникальный кастомный супербайк HF355 от известного калифорнийского мастера Максвелла Хазана и его мастерской Hazan Motorworks.

Примечательно, что байк представлен в единственном экземпляре. Главной особенностью этого мотоцикла является двигатель V8 объемом 3,5 литра от легендарного суперкара Ferrari F355.