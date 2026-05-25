В Перми женщина и шестилетний ребенок получили травму из-за падения дерева на пешеходный тротуар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пострадала женщина 1983 года рождения и ее малолетняя дочь 2020 года рождения. Они получили множественные ушибы и ссадины. Женщине и ее ребенку оказана медицинская помощь. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.