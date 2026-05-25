Большинство россиян - за запрет продажи сигарет

Инициатива о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции для тех, кто родился после 2008 года, имеет в России больше сторонников, чем противников. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Такой закон может вступить в силу в Британии. Со временем когорта тех, кому будет запрещена продажа сигарет, будет расширяться. Некоторые эксперты считают эту меру сомнительной с точки зрения эффективности.

Среди россиян сторонников заметно больше - 55% против 23%. Женщины чуть чаще мужчин одобряют запрет (58% против 52%). Интересно, что сами курильщики, хотя и чуть меньше поддерживают запрет, в целом намного чаще высказываются "за", чем против, - 46% против 31%. Среди некурящих - 58% за запрет, 20% - против.

Те, кто против такого запрета, говорят, что нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия, а любой запрет порождает черный рынок. Есть и те, кто считает, что взрослый человек сам решит, курить ему или нет.