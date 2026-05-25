Ростех покажет "Цитадель": новый комплекс для охоты на дроны

Госкорпорация "Ростех" представит на Первом международном форуме по безопасности зенитный комплекс "Цитадель". Эта установка эффективно сбивает беспилотники благодаря полной автоматизации и современным боеприпасам. Разработчики уже проверили систему в реальных условиях. Испытания подтвердили, что комплекс успешно справляется с разными типами дронов, сообщает "КП".

Зенитный комплекс ЗАК-30 "Цитадель" калибра 30 мм охраняет стационарные объекты и работает круглые сутки. Машина сама находит и уничтожает цели, почти не требуя участия человека. Для стрельбы "Цитадель" использует снаряды со шрапнелью и дистанционным взрывателем. Умная система наведения вычисляет идеальную точку для взрыва, чтобы поразить дрон облаком осколков. Такой метод позволяет тратить гораздо меньше боеприпасов, чем обычные пушки.

Ранее сообщалось, что инженеры холдинга "РТ-Проектные технологии" из состава Ростеха разработали первые в России аккумуляторы, которые продолжают работать даже после прямого попадания пуль. Специалисты применили внутри корпуса стекловолоконные "губки", которые удерживают электролит и не дают ему вытекать при сквозных пробоинах или сильной тряске на гусеничной технике.