В чеченском селе после размыва дамбы эвакуированы десятки семей

Двадцать семей эвакуировали из села Агишты Шалинского района Чечни из-за риска подтопления. Об этом сообщили РИА Новости в администрации района.

В населенном пункте зафиксирован размыв дамбы протяженностью около 300 метров. Сейчас уточняется число подтопленных домовладений.

В конце марта в Чеченской Республике был введен режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Непогода привела к подтоплениям и оползням, затронувшим линии электропередачи.