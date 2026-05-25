Ирек Файзуллин отметил работу Кировской области в сфере строительства

Губернатор Кировской области Александр Соколов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи рассмотрели важные для развития региона инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".



"Обсудили проект строительства дублера улицы Ленина - шестиполосного проспекта Липатникова протяженностью почти 5 км в южной части Кирова под крупнейшее в области возведение жилых кварталов на площади почти 200 гектаров. Это 1,7 млн кв. м жилья с детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными объектами и общественными пространствами. Дорога свяжет новый жилой комплекс с другими районами города. Министр оценил проект, сказал, что поддержит наше обращение в ДОМ.РФ", — сообщил Александр Соколов.



Ирек Файзуллин отметил Кировскую область как один из регионов-лидеров по комплексному развитию территорий. В Кировской области реализуется 55 договоров КРТ с потенциалом строительства 3,5 млн кв. метров жилья.

"Самый перспективный и самый большой проект - строительство набережной в Кирове и благоустройство оврагов на площади более 83 гектаров. Это вовлечение большой территории в градостроительный потенциал", — рассказал Александр Соколов.



Также Ирек Файзуллин высоко оценил работу Госэкспертизы Кировской области - ведомству направлена благодарность "за достижение высоких показателей в работе и значительный вклад в развитие строительной отрасли страны".



"У нас Госэкспертиза работает на самом современном уровне, сократились сроки рассмотрения проектно-сметной документации на 36%, а значит, и сроки инвестиционно-строительного цикла", - сказал Александр Соколов.



Планируется, что госэкспертиза начнет использовать цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, что еще значительно ускорит прохождение процедур.



На встрече также договорились о визите министр Ирека Файзуллина в Кировскую область.