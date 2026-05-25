Ирек Файзуллин отметил работу Кировской области в сфере строительства

25 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Кировская область
Фото: пресс-центр Правительства Кировской области

Ирек Файзуллин отметил работу Кировской области в сфере строительства

Губернатор Кировской области Александр Соколов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи рассмотрели важные для развития региона инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Обсудили проект строительства дублера улицы Ленина - шестиполосного проспекта Липатникова протяженностью почти 5 км в южной части Кирова под крупнейшее в области возведение жилых кварталов на площади почти 200 гектаров. Это 1,7 млн кв. м жилья с детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными объектами и общественными пространствами. Дорога свяжет новый жилой комплекс с другими районами города. Министр оценил проект, сказал, что поддержит наше обращение в ДОМ.РФ", — сообщил Александр Соколов.

Ирек Файзуллин отметил Кировскую область как один из регионов-лидеров по комплексному развитию территорий. В Кировской области реализуется 55 договоров КРТ с потенциалом строительства 3,5 млн кв. метров жилья.

Новостройка в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Самый перспективный и самый большой проект - строительство набережной в Кирове и благоустройство оврагов на площади более 83 гектаров. Это вовлечение большой территории в градостроительный потенциал", — рассказал Александр Соколов.

Также Ирек Файзуллин высоко оценил работу Госэкспертизы Кировской области - ведомству направлена благодарность "за достижение высоких показателей в работе и значительный вклад в развитие строительной отрасли страны".

"У нас Госэкспертиза работает на самом современном уровне, сократились сроки рассмотрения проектно-сметной документации на 36%, а значит, и сроки инвестиционно-строительного цикла", - сказал Александр Соколов.

Планируется, что госэкспертиза начнет использовать цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, что еще значительно ускорит прохождение процедур.

На встрече также договорились о визите министр Ирека Файзуллина в Кировскую область.

Теги: строительство, ирек файзуллин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети