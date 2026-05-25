В Свердловской области откроют два Центра долголетия

В Свердловской области появится два Центра медицины здорового долголетия. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Накануне делегация региона во главе с министром здравоохранения области Татьяной Савиновой посетила Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве. Именно на его базе действует первый в России Центр медицины здорового долголетия.

"Два аналогичных пилотных центра планируется открыть в 2026 году в нашем регионе в рамках движения "За медицину здорового долголетия". В связи с этим глава ведомства подписала соглашение о сотрудничестве свердловского Минздрава с профильной федеральной структурой", - сообщает министерство.

Сама Савинова отметила, что "За медицину здорового долголетия" является большим межведомственным проектом, а Свердловская область является одним из трех регионов, на базе которых пилотируется технология этого движения.

"Татьяна Алексеевна Голикова осенью 2025 года дала старт проекту "За медицину здорового долголетия". В первом модельном центре здорового долголетия формируются все методические рекомендации, которые сегодня нам предложены для внедрения", - добавила Савинова.