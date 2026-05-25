Авария с автобусом на трассе М12: двое туристов из КНДР пострадали

В Нижегородской области произошла авария с автобусом, который вез группу туристов из Северной Кореи. По данным РЕН ТВ, в салоне находились 40 пассажиров, двое из них получили травмы.

Инцидент случился на трассе М12 "Восток". Автобус направлялся в сторону Татарстана. По предварительной версии, водитель не справился с управлением: машина выехала на встречную полосу и врезалась в "ГАЗель".

После удара автобус снес дорожные ограждения и вылетел в кювет. Медики быстро приехали на место происшествия и оказали помощь пострадавшим прямо там.

Ранее на 44‑м километре Ярославского шоссе возле поселка Лесной в Пушкинском районе Московской области произошла крупная авария: водитель грузовика с полуприцепом потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил поток машин - столкнулись две фуры и 11 легковых автомобилей.