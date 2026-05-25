Иран: Управление Ормузским проливом определят прибрежные страны

Иран заявил, что вопросы управления Ормузским проливом будут решаться исключительно прибрежными государствами. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он также отметил, что, несмотря на определенные договоренности с США по ряду вопросов, это еще не означает скорого подписания соглашения, так как США делают противоречивые заявления. По информации агентства ISNA, вопрос управления Ормузским проливом станет предметом ирано-оманских переговоров, которые уже ведутся. Потому что другой берег пролива является территорией Омана.

По словам Багаи, центральным пунктом переговоров является прекращение войны, а не ядерная программа. Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал начало обсуждения финальных деталей соглашения с Ираном, упомянув, что Ормузский пролив будет открыт.

The Washington Post, ссылаясь на дипломатически источники, написала о готовности Ирана немедленно открыть пролив и восстановить довоенное судоходство в обмен на рамочное соглашение и прекращение военных действий со стороны США и их союзников. Однако агентство Fars заявило, что контроль над Ормузским проливом останется за Ираном. Даже при заключении сделки Тегеран сохранит за собой управление маршрутами и выдачу разрешений, согласившись лишь на увеличение пропускной способности до довоенного уровня, а не на "свободный транзит" в прежнем понимании.