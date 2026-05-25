На Среднем Урале стартовало предварительное голосование "Единой России"

На Среднем Урале началось предварительное голосование за кандидатов от "Единой России". Всего на выборы разных уровней, которые стартуют уже в этом сентябре, заявилось 547 кандидатов от партии от региона.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", проголосовать можно на сайте партии до 31 мая. Для этого необходимо авторизоваться через "Гослуслуги" и зарегистрироваться в качестве избирателя до 29 мая.

Напомним, что предварительное голосование стартовало по всей стране, а окончательный список кандидатов станет известен уже в конце июня.