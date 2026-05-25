В Карачаево-Черкесии река унесла "Жигули", один человек утонул

В Карачаево-Черкессии потоком воды в реке Овечка унесло легковой автомобиль ВАЗ 2107, когда водитель с пассажирами попытались переправиться через водоем, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Прикубанском районе недалеко от села Счастливое. Водитель не справился с сильным течением правого притока Кубани, автомобиль унесло. Известно, что один человек погиб, еще двое пострадали. Правоохранительные органы проводят проверку.