Китай успешно отправил к своей орбитальной станции очередной экипаж тайконавтов

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-23"с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к орбитальной станции "Тяньгун", сообщило управление полетов КНР. В составе экипажа есть девушка-тайконавт Ли Цзяин.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Примерно через три с половиной часа после старта корабль состыковался с китайской станцией "Тяньгун".

Это уже 11 посещение экипажами станции с 2021 года. Экипажи сменяют друг друга на станции раз в полгода.