Спасатели оценили возможность эвакуации тела пермской альпинистки с пика Победы

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую прошлым летом не смогли спасти с пика Победы, сопряжена с крайне высоким риском для спасателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС Киргизии.

"Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей", - заявил он.

Проведение любых высотных поисково-эвакуационных работ в данном районе напрямую зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия профессионально подготовленной команды альпинистов.

В МЧС также заявили, что готовы рассмотреть возможность оказания содействия в эвакуации тела Наговицыной в том случае, если будет принято решение о проведении такой операции.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицына осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.