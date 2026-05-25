В Татарстане компании будут штрафовать за отсутствие в штате участников СВО

В Татарстане правительство республики внесло в местный парламент законопроект о штрафах для работодателей за отказ нанимать участников СВО, проект документа опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

Изменения предлагается внести в республиканский КоАП. Пока что законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Власти предлагают штрафовать предприятия за невыполнение квоты по набору на работу участников СВО. Должностные лица будут штрафоваться на 20-30 тыс. руб., индивидуальные предприниматели – на 30-50 тыс. руб., юридические лица – до 100 тыс. руб.

Если закон будет одобрен, он вступит в силу с 2027 года.

Ранее аналогичные штрафы ввели в Курской области.

Квота на трудоустройство участников СВО в Татарстане действует с 15 апреля и распространяется на компании со штатом более 200 сотрудников. Число участников СВО должно составлять не менее 1% от штата.