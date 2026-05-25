СМИ: Савельев покинул пост заместителя министра обороны

Олег Савельев покинул пост заместителя министра обороны "в связи с переходом на другую работу", сообщили РБК источники.

На его место, по информации издания, назначен генерал-полковник полиции Виталий Шулика.

В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат министерства обороны. На пост он был назначен в июне 2024 года. До этого работал аудитором Счетной палаты, с 2019 года курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Напомним, в мае 2024 года на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу был назначен бывший первый вице-премьер кабмина Андрей Белоусов. По мнению президента РФ Владимира Путина, Белоусов наладит отношения между "пушками" и "маслом".