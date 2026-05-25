Кардиоцентр Яна Габинского собираются продать московской бизнесвумен за 1 млрд рублей

Частный екатеринбургский кардиоцентр "Клиника сердца", основанный уральским кардиологом Яном Габинским, собираются продать московской бизнесвумен. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Проговаривают, что невесть куда пропавший Ян Габинский продает свой кардиоцентр за 1 млрд рублей. Покупателем выступает влиятельная столичная дама, владеющая сетью клиник по всей стране", — говорится в сообщении.

Напомним, что Ян Габинский покинул пост главного врача Уральского института кардиологии осенью прошлого года. По официальной версии, он был отправлен в отставку по достижении предельного возраста для главных врачей.

Позднее же прокуратура возбудила уголовное дело о хищении средств областного бюджета. Проверка проводилась в ГБУ "Уральский институт кардиологии". Было установлено, что с января 2023 по декабрь 2025 года один из руководителей института действовал в интересах аффилированной ему частной клиники ООО "Клиника сердца".

По данным ведомства, он давал незаконные указания о формировании закупочной документации на услуги по проведению медицинских исследований в таком виде и объеме, при которых выиграть торги могла только эта частная клиника. В результате пациенты Уральского института кардиологии направлялись для исследований только в данную частную клинику, а другие медучреждения были лишены возможности участвовать в конкурсе. Как было установлено, в результате областному бюджету, из которого выделялись средства на оплату услуг частной клиники, был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Расследование продолжается.