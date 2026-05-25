Медведев: Армения лишится рынка России и ЕАЭС из-за опасного курса Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на курс бандеровской Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал опасный курс на разрыв отношений с Россией.

"Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей", - цитирует Медведева РИА Новости.

Политик отметил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов.

В последние месяцы власти Армении взяли курс на сближение с Евросоюзом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возможный выход республики из ЕАЭС может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. По его словам, такой шаг может обойтись Армении как минимум в $5 млрд, что соответствует 15–20% ее ВВП. Также Володин сказал, что Россия поставляет газ Армении "себе в ущерб", получая взамен лишь "подлость и непорядочность Пашиняна".

МИД Армении заверил, что в повестке страны не стоит вопрос о выходе из ЕАЭС.