У самолета министра обороны Великобритании пропал GPS-сигнал у российской границы

Самолет ВВС Великобритании с министром обороны страны на борту потерял GPS-сигнал при возвращении в Лондон из Эстонии, утверждает Times.

Глава оборонного ведомства Джон Хили посетил британский контингент, размещенный на юго-востоке Эстонии.

Утверждается, что, пролетая вблизи российских границ, реактивный Dassault Falcon 900LX потерял сигнал и не мог возобновить работу GPS-навигатора на протяжении трех часов полета. Также у пассажиров самолета не подключались к интернету смартфоны и ноутбуки. Чтобы безопасно продолжать полет, экипажу пришлось перейти на другую навигационную систему.

Источники издания предполагают, что причиной исчезновения сигнала могла быть российская система радиоэлектронной борьбы. Инсайдеры не утверждают, что сигнал "глушили" преднамеренно.