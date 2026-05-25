Казахстан отказался исполнять решение суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

Казахстан не станет исполнять решение суда Международного финансового центра "Астана", который признал вынесенное решение международного арбитража украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" о взыскании средств на сумму порядка $1,4 млрд.

Как заявил порталу Zakon.kz министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, в деле отсутствуют связи с юрисдикцией Астаны, а республика не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих к ней отношения.

В марте группа "Нафтогаз" окончательно выиграла у "Газпрома" суд на $1,4 млрд. Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российской компании и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года. Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 года об организации транспортировки природного газа через территорию Украины.