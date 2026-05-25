В Екатеринбурге экс-директора частного детсада "Алые паруса" отправили в колонию за хищение 15 миллионов

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору частного образовательного учреждения "Центр развития ребенка" (ЧОУ ДО "ЦРР", частный детский сад "Алые паруса") Дмитрий Гришкову, похитившему свыше 15,4 млн рублей субсидий, выделенных детсаду. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Гришков систематически похищал бюджетные средства, выделяемые учреждению министерством образования Свердловской области. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что деньги должны были идти на возмещение затрат на дошкольное образование, однако осужденный ежегодно предоставлял в министерство недостоверные сведения как о численности обучающихся, так и о расходовании денежных средств.

Например, в 2020 году детсад посещало семь воспитанников, однако по документам, подделанным Гришковым, их насчитывалось 85.

Суд признал бывшего директора виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения" и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Помимо этого, с Гришкова взыскан материальный ущерб в пользу министерства образования региона.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок.