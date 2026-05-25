Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о старте предварительного голосования "Единой России", - передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительное голосование "Единой России" – возможность для жителей Тюменской области напрямую повлиять на то, кто войдет в итоговый список кандидатов в Единый день голосования в сентябре 2026 года на выборах в Государственную думу РФ и Тюменскую областную думу.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем официальном канале в мессенджере Макс.

"В нашем регионе выдвинули свои кандидатуры 171 человек. Это волонтеры, предприниматели, действующие депутаты, начинающие политики. Также среди кандидатов 21 участник спецоперации. Все они готовы работать на благо Тюменской области и всей страны", – акцентировал внимание глава региона.

Чтобы отдать голос за одного или нескольких участников, избирателям нужно до 29 мая зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU через портал "Госуслуги". Если нужна помощь с регистрацией, ее окажут в Штабе общественной поддержки "Единой России" по адресу: ул. Водопроводная, 36 или по телефону горячей линии: 7 (3452) 51-57-57.

Проголосовать можно до 31 мая.