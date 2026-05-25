Судейское руководство рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда (ВС) России Виктора Момотова. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Прекращение отставки влечет лишение гарантии личной неприкосновенности и соответствующего статусу судьи материального и социального обеспечения.

В сентябре 2025 года ВККС прекратила полномочия Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке после подачи к нему иска Генпрокуратуры. В октябре Останкинский суд удовлетворил иск ГП к Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко, обратив в доход государства активы в 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. Речь идет преимущественно о сети отелей Marton. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".