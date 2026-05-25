ИТ-сектор России впервые сократил выручку на фоне роста числа компаний

Российская ИТ-индустрия завершила 2025 год с потерей выручки: общие доходы упали на 60 млрд рублей, составив 7,94 триллиона. Аналитики "Контур.Фокуса" зафиксировали этот спад впервые после многолетнего подъема. При этом количество ИТ-компаний в стране выросло на 3,5% и превысило 84 тысячи. Эксперты объясняют парадокс тем, что бизнесу стало сложнее расти из-за сокращения корпоративных бюджетов, дорогой разработки и перенасыщения рынка новыми игроками, пишет "Ъ".

В регионах ситуация неоднородна: если в Москве активность бизнеса высокая, то в Бурятии и на Кавказе каждая десятая фирма показывает нулевую выручку. Руководители компаний отмечают, что средний бизнес дробится, а новые стартапы в сфере ИИ переполняют простые ниши ради быстрой прибыли. Это мешает инвестициям в сложные и качественные продукты.

Конкуренция радикально изменилась: теперь отечественные вендоры борются не с импортом, а друг с другом. Например, в Orion Soft треть доходов принесли проекты по замене других российских программ. Специалисты ожидают, что вскоре крупные корпорации начнут массово поглощать мелких конкурентов. Рост сохраняет только сфера кибербезопасности, которая остается востребованной вопреки общей стагнации рынка.