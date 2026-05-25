В Конго загадочная болезнь убила 150 коров: власти вводят карантин

В центральной части Демократической Республики Конго неизвестная болезнь погубила около 150 коров. РГ, со ссылкой на радиостанцию Okapi, сообщает, что владельцы животных заметили первые признаки заражения еще три месяца назад. Люди уверены, что инфекцию распространяют обычные клещи.

Животноводы провинции Центральное Конго связывают вспышку с приходом чужого скота из соседних стран в конце декабря. Сразу после этого местные коровы начали массово болеть. У зараженных животных пропадают силы, они почти не едят и перестают нормально двигаться из-за плохой координации.

Сейчас власти региона устанавливают строгий карантин. Чиновники хотят полностью закрыть доступ зараженному мясу на прилавки магазинов и рынков. Специалисты следят за ситуацией, чтобы защитить здоровье людей и остановить дальнейшее распространение опасной инфекции среди домашних животных.

