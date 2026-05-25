Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 900

Число предположительно заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 900 человек, медицинские работники сталкиваются с нападениями местных жителей и нехваткой кадров. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что вспышка заболевания представляет очень высокий риск для Конго, тем не менее, риск распространения болезни в глобальном масштабе остается низким.

Власти Конго заявили о 119 смертельных исходах заболевания.

На востоке страны произошли поджоги центров лечения лихорадки Эбола. Одна из причин недовольства местных жителей – жесткие ограничения, которые пытаются вводить власти и международные медицинские организации, чтобы предотвратить распространение болезней. Например, запрещаются традиционные похороны, на которых с телом умершего контактирует община. По словам очевидцев и полиции, первый поджог центра по борьбе с лихорадкой Эбола в Рвампаре осуществила группа молодых людей, пытавшихся забрать тело своего друга. Очевидцы заявили, что толпа обвинила иностранную гуманитарную организацию, работающую там, во лжи относительно эпидемии Эболы.

Случаи Эболы также регистрируются в крупных лагерях для беженцев, которые покидают свои дома из-за постоянных междоусобных войн различных группировок в Конго.