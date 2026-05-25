Футбольный "Спартак" в 15-й раз стал обладателем Кубка страны

Московский "Спартак" в 15-й раз стал обладателем национального Кубка (10 раз в СССР и 5 раз в России).

Накануне в Суперфинале FONBET Кубка России на стадионе "Лужники" москвичи обыграли "Краснодар" в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось вничью: отличились Солари (36-я минута) и Дуглас Аугусто (57).

В самой концовке матча, перед серией 11-метровых ударов, "Спартак" поменял вратаря. Вышедший на замену Илья Помазун смог отразить два удара, а "красно-белые" при этом пробили без промахов.

Пресс-служба клуба после победы опубликовала статистику побед команды в советских и российских турнирах.

"Больше всего чемпионств. Больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте", — отмечается в сообщении.