Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, погиб мужчина

В городе Грайворон дрон ВСУ атаковал автомобиль, погиб мирный житель, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Уточняется, что от полученных ранений мужчина скончался на месте. От детонации машина загорелась, возгорание ликвидировано.

Кроме того, Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мужчина, его доставили в больницу.

После первого обстрела повреждения получили объектам энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

В Белгороде выбиты окна и посечены фасады административных зданий предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также посечены грузовой и легковой автомобили.