В Перми подростки решили отомстить за женщину, которую пнули ногой в живот в автобусе

В Перми подростки решили отомстить за женщину, которую пнули ногой в живот в автобусе, и устроили самосуд, передает корреспондент Накануне.RU.

21 мая в автобусе №4 в Индустриальном районе женщина с маленьким сыном сделала замечание подростку, курившему вейп прямо в салоне. В ответ юноша ударил пассажирку ногой в живот. Женщина упала, ребенок расплакался. На фоне был слышен смех его приятелей. Следком возбудил дело о хулиганстве, 16-летнего любителя "махать ногами" задержали.

Двое молодых людей посчитали, что официального наказания недостаточно и решили разобраться со знакомыми хулигана, которые снимали момент нападения и смеялись. Они выследили их, избили и заставили извиняться на камеру.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту избиения подростков по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В социальных медиа распространена видеозапись, на которой запечатлено избиение подростками двоих несовершеннолетних. Следствием установлено, что подозреваемые 2009 и 2010 года рождения из хулиганских побуждений нанесли удары руками и ногами двум потерпевшим 2009 и 2010 года рождения. Личности подростков установлены, они допрошены в качестве подозреваемых. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.