В Старобельске за время спасательной операции 15 раз объявлялась опасность повторной атаки

Атаку колледж в Старобельске глава ЛНР Леонид Пасечник назвал военным преступлением против мирных граждан. Он отметил, что 45 часов, пока шла спасательняа операция, 15 раз была объявлена опасность повторных ударов, передает корреспондент Накануне.RU.

"И я еще раз подчеркиваю, что кровавое пятно навсегда будет на тех, кто отдавал этот приказ и кто его исполнил. Такое проявление фашизма в XXI веке недопустимо. Все виновные со временем понесут ответственность в соответствии с нормами международного права. Мы для этого приложим все усилия", - заявил он.

Вместе с Уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой Пасечник посетил Луганскую республиканскую клиническую больницу. Навестили раненых студентов и тех, кто их пытался спасти. В реанимации лежит 19-летний Максим в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. С ним в палате лежит Константин, житель соседнего с колледжем дома. Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение.

В результате удара пострадали 65 детей. 21 ребенок погиб, а остальные получили повреждения различной степени тяжести.