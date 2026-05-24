24 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Южный ФО В России За рубежом Луганская Народная Республика
Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по ЛНР

"Я вижу терроризм". Зарубежные журналисты отреагировали на атаку ВСУ в Старобельске

В Старобельске Луганской Народной Республики иностранные корреспонденты посетили место удара Вооружённых сил Украины по зданию профессионального колледжа, в результате которого погибли более 20 человек, передает ТАСС. Журналисты из 19 стран осмотрели разрушенные учебный корпус и общежитие, пообщались с сотрудниками МЧС и Следственного комитета, а также посетили пострадавших в больнице Луганска.

Корреспондентам показали фрагменты беспилотников, с помощью которых, по данным следствия, наносились удары по гражданскому объекту. На некоторых обломках обнаружены маркировки на английском и украинском языках.

Ирландский журналист Чей Боуз назвал атаку ВСУ преднамеренным ударом и терроризмом. Он отметил, что западные СМИ фактически проигнорировали трагедию: «Они не лгут об атаке ВСУ в Старобельске — они вообще не говорят, что это произошло». Журналист итальянской газеты La Stampa Джованни Пигни охарактеризовал последствия как ужасные, а разрушения — огромные.

Шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф подчеркнул, что атакованное здание является абсолютно гражданским объектом. По его словам, он видел только студенческие парты, тетради, детскую и подростковую одежду, но никакого производства беспилотников. Журналист из Пакистана Иштеак Хамдани назвал трагедию большим ударом, сравнив её с ударом США по школе в Иране, где погибли 168 учениц.

Сотрудники МЧС и СК рассказали иностранным корреспондентам о деталях спасательной операции и ходе расследования. Командир отделения пожарной части МЧС ЛНР Сергей Звягинцев сообщил, что спасатели работали без перерыва полтора суток, несмотря на авиационную опасность. Представитель СУ СК РФ по ЛНР Елена Марковская уточнила хронологию ударов и поиск тел погибших.

Шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф поблагодарил российскую сторону за возможность увидеть правду своими глазами и строить репортажи на доказательной базе.

Теги: атака ВСУ, Старобельск, журналисты


